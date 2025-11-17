Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ile, hafta sonunu sahilde yürüyüş yaparak değerlendirdi.
Giriş: 17 Kasım 2025 Pazartesi
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
BÜLENT-OYA ECZACIBAŞI
Eczacıbaşılar yürüyüşe çıktı
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı eşi Oya Eczacıbaşı ile, hafta sonunu sahilde yürüyüş yaparak değerlendirdi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.