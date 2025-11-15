Sabancı, ünlü tenoru ağırladı

Demsa Holding Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, ünlü tenor Mario Frangoulis'i ağırladı.

Giriş: 15 Kasım 2025 Cumartesi

ARZU SABANCI, RUKEN MIZRAKLI, DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, MARIO FRANGOULIS

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, MARIO FRANGOULIS

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, MARIO FRANGOULIS

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

