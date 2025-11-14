İş dünyasının güçlü temsilcilerinden Suzan Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
Giriş: 14 Kasım 2025 Cuma
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
SUZAN SABANCI, ŞELİ ELVAŞVİLİ
Patroniçe dostlarıyla buluştu
İş dünyasının güçlü temsilcilerinden Suzan Sabancı, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.