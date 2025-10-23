Dostlarıyla spor yaptı

Sosyal hayatıyla ön planda olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, dostlarıyla spor yaptığı anları paylaştı.

Giriş: 23 Ekim 2025 Perşembe

Dostlarıyla spor yaptı

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Hadid kardeşlerin ablaları evlendi!

Gigi ile Bella Hadid kardeşlerin başka anneden olan ablaları Alana Hadid evlendi. Los Angeles'ta düzenlenen düğünde nedime olan Gigi ve Bella Hadid kardeşler, duygusal anlar yaşadı.
Denizli'de konuşmacı oldular

Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu ve iş insanı Sedef Orman Denizli'de gerçekleşen panelde konuşmacı olarak yer aldılar.

Sabancı Boğaz'da yürüdü...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, bir arkadaşıyla birlikte Boğaz'da yürüyüş yaptı.
Doğum günü kaçamağı

Ünlü iç mimar Alara Koçibey, doğum gününü Bolu'daki çiftlik evinde dostlarıyla birlikte kutladı.

