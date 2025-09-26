Contemporary Istanbul'u erkek arkadaşı Eren Morova'yla ziyaret eden Alara Koçibey, sanat eserlerini incelerken sevgilisiyle romantik anlar geçirdi.
Giriş: 26 Eylül 2025 Cuma
EREN MOROVA VE ALARA KOÇİBEY COMTEMPORARY ISTANBUL'U ZİYARET ETTİ
SANAT ESERLERİNİ BİRLİKTE İNCELEYEN EREN MOROVA VE ALARA KOÇİBEY ÇİFTİ BİRBİRLERİNE SARILARAK ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR.
ALARA KOÇİBEY SEVGİLİ EREN MOROVA'NIN YANAĞINA ÖPÜCÜK KONDURDUKTAN SONRA SANAT TURUNA DEVAM ETTİLER.
ALARA KOÇİBEY, EREN MOROVA
Sanat romantizmi...
