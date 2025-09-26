Sabancı, evinde davet verdi

Contemporar İstanbul'un 20. yılını coşkuyla kutlayan sanat tutkunu iş insanı Suzan Sabancı, evinde davet verdi.

Giriş: 26 Eylül 2025 Cuma

SUZAN SABANCI, SERENAY SARIKAYA

SUZAN SABANCI, TANSA EKŞİOĞLU, DERİN MERMERCİ

SUZAN SABANCI, BERRAK-NEZİH BARUT

SUZAN SABANCI

DERİN MERMERCİ 

Sanat romantizmi...

Contemporary Istanbul'u erkek arkadaşı Eren Morova'yla ziyaret eden Alara Koçibey, sanat eserlerini incelerken sevgilisiyle romantik anlar geçirdi.
Rihanna, üçüncü kez anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kosifler'in Contemporary turu...

Dostlarıyla birlikte sanat dolu bir gün geçiren Evelize ve Hilal Kosif, Contemporary Istanbul'u ziyaret ettiler.

