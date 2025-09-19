Bir süredir köyü Sazak'ta yaşayıp yeni deneyimler yaşayan Elif Boyner, ateşin başına geçip bazlama yaptı.
Giriş: 19 Eylül 2025 Cuma
Sazak'ta bazlama açtı
