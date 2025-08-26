Geçtiğimiz aylarda oğlu Aslan Kemal'i evlendiren Feryal Gülman, oğlu ve geliniyle birlikte Büyükada'ya gitti
Giriş: 26 Ağustos 2025 Salı
FERYAL GÜLMAN, OĞLU ASLAN KEMAL VE GELİNİ MARIAM GÜLMAN İLE BÜYÜKADA'DA KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİ
GÜLMAN AİLESİ, HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
FERYAL, ASLAN KEMAL GÜLMAN
Büyükada'da gelini ve oğluyla bir arada...
