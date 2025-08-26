Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp yoğun bakım servisine kaldırılan Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen'in, taburcu olduktan sonraki ilk fotoğrafı ortaya çıktı
Giriş: 26 Ağustos 2025 Salı
ALİ ŞEN, YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTIKTAN SONRA BODRUM'DAKİ EVİNDE DİNLENİYOR
Efsanevi başkan evinde dinleniyor...
