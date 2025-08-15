Romantik yıl dönümü...

Vakko Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 3. yılını düğün töreninde çekilen romantik fotoğraf kareleriyle kutladı.

Giriş: 15 Ağustos 2025 Cuma

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

DENİZ-CAN HAKKO

Romantik yıl dönümü...

Vakko Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 3. yılını düğün töreninde çekilen romantik fotoğraf kareleriyle kutladı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Demir'den özel sergi...

Sanatçı Şahin Demir, yeni sergisiyle sanatsever isimleri ağırladı.
Hakko'yla Roma'yı dolaştı....

Vakko Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko'nun kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan, sosyal medya hesabından Roma tatilini paylaştı.
Romantik yıl dönümü...

Vakko Yönetim Kurulu üyesi Can Hakko'nun eşi Deniz Hakko evliliklerinin 3. yılını düğün töreninde çekilen romantik fotoğraf kareleriyle kutladı.
Taylor Swift'e Mert Alaş imajı...

Taylor Swift, yeni albüm için değiştirdiği imajını hayranlarıyla paylaştı. Swift'in albüm fotoğraflarını ise Türk fotoğrafçı Mert Alaş çekti.
21 yıllık evlilik bitti

İş insanı Ender Mermerci'nin büyük kızı Tansa Mermerci ve Can Ekşioğlu çifti, 21 yıllık evliliklerini sonlandırdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.