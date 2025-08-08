Ailece Boğaz'da kutlama...

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Feryal Gülman, abisinin doğum gününü Boğaz'daki bir mekanda kutladı.

Giriş: 08 Ağustos 2025 Cuma

Orlando Bloom tatilde...

Şarkıcı Katy Perry'den ayrılmasının ardından bekâr hayatı yaşayan oyuncu Orlando Bloom, Santa Barbara sahilinde arkadaşıyla tatilde görüntülendi.
Bodrum tatilcileri caddelerde...

Gecesiyle, gündüzüyle Bodrum caddelerini boş bırakmayan tatilcilerden Beyza Uyanoğlu, Aslı Gümüşel ve Eda Kosif, gözde tatil merkezinde objektiflere yansıdılar.
Sabancı'nın tatil alışverişi

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Çiğdem Sabancı, modacı Melda Aksu'nun davetinde alışveriş yaptı
Brad Pitt yeniden sette...

Oyuncu Brad Pitt, kariyerinin ilk Oscar'ını kazandıran 'Bir Zamanlar... Hollywood'da' filmindeki rolünü, 'The Adventures of Cliff Booth' filminde yeniden canlandırmak üzere sete çıktı.

