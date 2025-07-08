Cemiyet hayatının ünlü isimleri Göcek'te açılan yeni mekanın davetine katıldı.
Giriş: 08 Temmuz 2025 Salı
ALARA KOÇİBEY, EREM MOROVA
AHU-NURİ HAS
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
NURİ-DİLEK TÜRKER
ÖZLEM-MURAT GÜSAR
TUÇE PEKSAYAR
Göcek'te açılış daveti...
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Göcek'te açılan yeni mekanın davetine katıldı.
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