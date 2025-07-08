Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı
Giriş: 08 Temmuz 2025 Salı
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
LEVENT KIZIL
Kızıl'ın Bodrum sefası...
Bodrum'un müdavimlerinden olan iş insanı Levent Kızıl, yaz sezonunu çok sevdiği Bodrum'da açtı
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