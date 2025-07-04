Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Napoli oldu.
Giriş: 04 Temmuz 2025 Cuma
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Baler'in 'Napoli' günleri...
Sık sık seyahate çıkan Etel Baler'in son durağı Napoli oldu.
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