İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Paris'e seyahat ederek 12. yüzyıldan kalma bir şatoda tatil yaptı.
Giriş: 20 Haziran 2025 Cuma
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
GENEL
GENEL
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
PINAR SABANCI
Sabancı, tarihi şatoda tatil yaptı
İş insanı İlhan Sabancı'nın eşi Pınar Sabancı, Paris'e seyahat ederek 12. yüzyıldan kalma bir şatoda tatil yaptı.
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