Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" sergisinde bir araya geldi.
Giriş: 13 Haziran 2025 Cuma
OYA ECZACIBAŞI, ALİ KAZMA
BÜLENT ECZACIBAŞI
YAHŞİ, RÜYA BARAZ
GÖRGÜN TANER
ESRA EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU, KEREM YAZICIOĞLU
ZEYNEP GERMEN
GENEL
GENEL
GENEL
Kazma’dan “Aklın Manzaraları” sergisi...
Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" sergisinde bir araya geldi.
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