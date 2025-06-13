Kazma’dan “Aklın Manzaraları” sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 13 Haziran 2025 Cuma

OYA ECZACIBAŞI, ALİ KAZMA

BÜLENT ECZACIBAŞI

YAHŞİ, RÜYA BARAZ

GÖRGÜN TANER

ESRA EKMEKÇİ ÇALICIOĞLU, KEREM YAZICIOĞLU

ZEYNEP GERMEN 

GENEL

GENEL

GENEL

Kazma’dan “Aklın Manzaraları” sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma'nın "Aklın Manzaraları" sergisinde bir araya geldi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu

Derin Mermerci

Stiliyle dikkat çekiyor

Ümit Boyner
Şık ve zarif

Aylin Tahincioğlu
Ünlü tenisçi Aryna aşk tatilinde

Belaruslu tenisçi Aryna Sabalenka, girişimci sevgilisi Georgios Frangulis ile Mikonos'taki aşk tatiline çıktı.
Minik Lily 3 yaşında...

Pia Hakko-Kerim Yeşil çifti, kızları Lily June'un 4. yaşını aileleriyle bir arada kutladılar.
Kazma’dan “Aklın Manzaraları” sergisi...

Cemiyet hayatının sanat tutkunu isimleri Ali Kazma’nın “Aklın Manzaraları” sergisinde bir araya geldi.
Bodrum'da koyu sohbet...

Genç iş insanı Murat Gezer eşi Nazlı Çarmıklı Gezer ve dostlarıyla birlikte Bodrum'da...
Ailece tekne keyfi...

Nuri ve Selin Has çifti Türkbükü'nde demirli teknelerinde objektiflere yansıdılar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.