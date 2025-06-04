Bodrum'da sezonu açtı

İş dünyasının genç temsilcilerinden Kerem Kamışlı Bodrum tatilinde deniz sezonunu açtı.

Giriş: 04 Haziran 2025 Çarşamba

KEREM KAMIŞLI 

KEREM KAMIŞLI 

KEREM KAMIŞLI 

KEREM KAMIŞLI 

KEREM KAMIŞLI 

KEREM KAMIŞLI 

Bodrum'da sezonu açtı

İş dünyasının genç temsilcilerinden Kerem Kamışlı Bodrum tatilinde deniz sezonunu açtı.

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