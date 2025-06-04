İş dünyasının genç temsilcilerinden Kerem Kamışlı Bodrum tatilinde deniz sezonunu açtı.
Giriş: 04 Haziran 2025 Çarşamba
KEREM KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
KEREM KAMIŞLI
Bodrum'da sezonu açtı
İş dünyasının genç temsilcilerinden Kerem Kamışlı Bodrum tatilinde deniz sezonunu açtı.
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