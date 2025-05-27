Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğeni iş insanı İrfan Orakçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş: 27 Mayıs 2025 Salı
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU ORAKÇIOĞLU
BÜŞRA ORAKÇIOĞLU
AYDIN AYAYDIN
NEJDET AYAYDIN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Orakçıoğlu Ailesi'nin acı günü...
Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu'nun yeğeni iş insanı İrfan Orakçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı.
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