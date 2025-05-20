Önce bebek sonra nikah...

AYŞE BOYNER
BİLGÜN DERELİ, AYŞE BOYNER
METİN ANTER, AYŞE BOYNER
Sevgilisi Metin Anter'den erkek bebek bekleyen Ayşe Boyner, yakında nikah masasına oturacağını söyledi
Ümit Boyner
Aylin Tahincioğlu
Derin Mermerci
Tedavi görüdüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Ayşegül Dinçkök'ün annesi Berrin Onar, son yolculuğuna uğurlandı.
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