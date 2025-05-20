Önce bebek sonra nikah...

Sevgilisi Metin Anter'den erkek bebek bekleyen Ayşe Boyner, yakında nikah masasına oturacağını söyledi

Giriş: 20 Mayıs 2025 Salı

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

BİLGÜN DERELİ, AYŞE BOYNER

METİN ANTER, AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

AYŞE BOYNER

Önce bebek sonra nikah...

Sevgilisi Metin Anter'den erkek bebek bekleyen Ayşe Boyner, yakında nikah masasına oturacağını söyledi

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Önce bebek sonra nikah...

Sevgilisi Metin Anter'den erkek bebek bekleyen Ayşe Boyner, yakında nikah masasına oturacağını söyledi
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