Turizmci iş insanı Bahar Şer yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı.
Giriş: 14 Mayıs 2025 Çarşamba
BAHAR ŞER, BEYZA UYANOĞLU
FERYAL GÜLMAN, BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
BAHAR ŞER
Şer'e doğum günü kutlaması...
Turizmci iş insanı Bahar Şer yeni yaşını dostlarının sürpriziyle kutladı.
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