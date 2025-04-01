Zeynep Köseoğlu ile Etel Baler, bayram tatilinde Londra'da buluşarak sadece üyelikle girilebilen 5 Hertford Street Club'a giderek hasret giderdi
Giriş: 01 Nisan 2025 Salı
ETEL BALER, OĞLU İLE PARİS'TE...
PARİS'TEN LONDRA'YA GEÇEN ETEL BALER, ZEYNEP KÖSEOĞLU İLE 5 HERTFORD STREET CLUB'TA...
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
ETEL BALER
Londra'da VIP buluşma...
Zeynep Köseoğlu ile Etel Baler, bayram tatilinde Londra'da buluşarak sadece üyelikle girilebilen 5 Hertford Street Club'a giderek hasret giderdi
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