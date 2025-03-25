Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor
Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevinden ayrılacağını duyurdu.
Giriş: 25 Mart 2025 Salı
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
GÜLER SABANCI
Güler Sabancı, Sabancı Holding'deki görevini bırakıyor
Sabancı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 21 yıl sonra görevinden ayrılacağını duyurdu.
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