Can-Deniz Hakko, Pia-Kerim Yeşil çifti ve Ediz Elhadef Fransa Val-d'Isère'e kayak tatili yaptı.
Giriş: 21 Mart 2025 Cuma
PİA-KERİM YEŞİL
PİA YEŞİL
PİA-KERİM YEŞİL, DENİZ-CAN HAKKO, EDİZ ELHADEF
DENİZ HAKKO
PİA YEŞİL
LILY JUNE YEŞİL
GENEL
Ailece kayak tatili...
Can-Deniz Hakko, Pia-Kerim Yeşil çifti ve Ediz Elhadef Fransa Val-d'Isère'e kayak tatili yaptı.
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