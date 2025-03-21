Ailece kayak tatili...

Can-Deniz Hakko, Pia-Kerim Yeşil çifti ve Ediz Elhadef Fransa Val-d'Isère'e kayak tatili yaptı.

Giriş: 21 Mart 2025 Cuma

PİA-KERİM YEŞİL

PİA YEŞİL

PİA-KERİM YEŞİL, DENİZ-CAN HAKKO, EDİZ ELHADEF

DENİZ HAKKO

PİA YEŞİL

LILY JUNE YEŞİL

GENEL

Ailece kayak tatili...

Can-Deniz Hakko, Pia-Kerim Yeşil çifti ve Ediz Elhadef Fransa Val-d'Isère'e kayak tatili yaptı.

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