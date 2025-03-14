Aralarında Nusret Altınbaş, Dr. Ayşegül Altınbaş, Berrin Zorlu'nun yer aldığı üyeleriyle 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde kurulan Herdem Çare Derneği, çalışmalarına başladı
Giriş: 14 Mart 2025 Cuma
BERRİN ZORLU, AYŞEGÜL ALTINBAŞ VE DİĞER DEĞERLİ ÜYELERLE KURULAN HERDEM ÇARE DERNEĞİ, NADİR GÖRÜLEN HASTALIKLARLA MÜCADELE İÇİN KURULDU
DERNEK ÜYELERİ TOPLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
BERRİN ZORLU
Herdem Çare Derneği, çalışmalarına başladı
Aralarında Nusret Altınbaş, Dr. Ayşegül Altınbaş, Berrin Zorlu'nun yer aldığı üyeleriyle 28 Şubat Nadir Hastalıklar Günü'nde kurulan Herdem Çare Derneği, çalışmalarına başladı
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