Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayata gözlerini yumdu.
Giriş: 24 Şubat 2025 Pazartesi
YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY
YILMAZ ULUSOY
İş insanı Yılmaz Ulusoy hayatını kaybetti
Ulusoy Denizcilik A.Ş ortaklarından iş insanı Yılmaz Ulusoy, hayata gözlerini yumdu.
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