Sanat tutkunları, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' sergisinin gala davetine katıldılar.
Giriş: 17 Ocak 2025 Cuma
AHMET GÜNEŞTEKİN
SELİN-EDA KOSİF
ETEL BALER
CEM-HÜLYA KALYONCU
FULYA-HALUK NAYMAN
Boğaz'da sanat daveti...
Sanat tutkunları, Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleşen sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Kayıp Alfabe' sergisinin gala davetine katıldılar.
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