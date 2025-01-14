ÇEV Sanat'tan “Barış Konseri”

ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri, Pablo Ferrandez ile aynı sahneyi paylaşarak dünya barışı için unutulmaz bir performans sergiledi.

Giriş: 14 Ocak 2025 Salı

AHMET-BERRİN YOLERİ

ÇİĞDEM SİMAVİ

DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN

EMİNE ÖZİLHAN

NİLÜFER BULUT

NİV-ROMİNA, TAL-CEYLAN GARİH

BANU ÇARMIKLI

ALP-SERRA TAŞKENT

NAZLI KEÇİLİ

DİLEK TÜRKER

CAN ELGİZ, AYDA, ELA GÜRELİ

BEYZA UYANOĞLU

MONİK İPEKEL

ÖMER ARAS

ÖMÜR-EDA TAN

SERNUR ÇİFTÇİ

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

DÜNYACA ÜNLÜ ÇELLİST PABLO FERRANDEZ

 

GENEL

GENEL

GENEL

ÇEV Sanat'tan “Barış Konseri”

ÇEV Sanat'ın genç yetenekleri, Pablo Ferrandez ile aynı sahneyi paylaşarak dünya barışı için unutulmaz bir performans sergiledi.

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