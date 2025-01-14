ÇEV Sanat'tan “Barış Konseri”

AHMET-BERRİN YOLERİ
AHMET-BERRİN YOLERİ
ÇİĞDEM SİMAVİ
DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN
EMİNE ÖZİLHAN
NİLÜFER BULUT
NİV-ROMİNA, TAL-CEYLAN GARİH
BANU ÇARMIKLI
ALP-SERRA TAŞKENT
NAZLI KEÇİLİ
DİLEK TÜRKER
CAN ELGİZ, AYDA, ELA GÜRELİ
BEYZA UYANOĞLU
MONİK İPEKEL
ÖMER ARAS
ÖMÜR-EDA TAN
SERNUR ÇİFTÇİ
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
DÜNYACA ÜNLÜ ÇELLİST PABLO FERRANDEZ
GENEL
GENEL
GENEL
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