2024’te kaybettiklerimiz…

2024 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Cankurtaran, Can Kıraç, Tahsin Kaya, İbrahim Polat ve Fatih Kıral tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

Giriş: 24 Aralık 2024 Salı

CAN KIRAÇ

 

CAN KIRAÇ

CAN KIRAÇ

GENEL

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CAN KIRAÇ'IN CENAZE TÖRENİNDE İNAN KIRAÇ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU.

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İBRAHİM POLAT

İBRAHİM POLAT VE ADNAN POLAT

İBRAHİM POLAT VEFATIYLA SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.

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ÖZLEM CANKURTARAN

ÖZLEM CANKURTARAN

HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN ÖZLEM CANKURTARAN'IN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU.

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TAHSİN KAYA

FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN TAHSİN KAYA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'UN OMUZLARINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

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FATİH KIRAL ZAMANSIZ VEFATIYLA SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.

OYA ECZACIBAŞI'NIN BABASI TURHAN ESENER'DE BU YIL HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.

EMRE ECZACIBAŞI, TURHAN ESENER, ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN

2024’te kaybettiklerimiz…

2024 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Cankurtaran, Can Kıraç, Tahsin Kaya, İbrahim Polat ve Fatih Kıral tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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2024 yılında aramızdan ayrılan iş, spor ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Özlem Cankurtaran, Can Kıraç, Tahsin Kaya, İbrahim Polat ve Fatih Kıral tüm yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

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