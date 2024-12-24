2024’te kaybettiklerimiz…

CAN KIRAÇ
CAN KIRAÇ
CAN KIRAÇ
CAN KIRAÇ
GENEL
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CAN KIRAÇ'IN CENAZE TÖRENİNDE İNAN KIRAÇ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU.
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İBRAHİM POLAT
İBRAHİM POLAT VE ADNAN POLAT
İBRAHİM POLAT VEFATIYLA SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.
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ÖZLEM CANKURTARAN
ÖZLEM CANKURTARAN
HASTALIĞI NEDENİYLE HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN ÖZLEM CANKURTARAN'IN CENAZE TÖRENİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU.
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TAHSİN KAYA
FENERBAHÇE'NİN ESKİ YÖNETİCİLERİNDEN TAHSİN KAYA FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ BAŞKANI ALİ KOÇ'UN OMUZLARINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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FATİH KIRAL ZAMANSIZ VEFATIYLA SEVENLERİNİ YASA BOĞDU.
OYA ECZACIBAŞI'NIN BABASI TURHAN ESENER'DE BU YIL HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU.
EMRE ECZACIBAŞI, TURHAN ESENER, ESRA ECZACIBAŞI COŞKUN
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