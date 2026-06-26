Bodrum'da deniz keyfi...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Bodrum'da denize girdi.

Giriş: 26 Haziran 2026 Cuma

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK, BAŞAR KOZANOĞLU

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

ALİZE DİNÇKÖK

Bodrum'da deniz keyfi...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Bodrum'da denize girdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah tarzı...

Aslışah Alkoçlar Demirağ
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Türkiye-ABD maçına yıldız akını

Türkiye’nin Dünya Kupası’na veda ederken ABD’yi 3-2 mağup ettiği son grup maçında, tribünler adeta bir Hollywood galasına dönüştü. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Paris Hilton ve Edward Norton gibi dünyaca ünlü yıldızlar, ABD’ye destek vermek için stadyumdaki yerlerini aldı.
Mezuniyet heyecanı...

Melda Kosif, kızı Melina Kosif’in mezuniyet töreninden fotoğraflarını paylaşarak duygu dolu bir mesaj yayınladı. Yıllar süren eğitim yolculuğunun arkasındaki emeğe değinen Kosif, "Bugün kalbim tarif etmesi zor bir gururla dolu" sözleriyle kızını tebrik etti.
Bodrum'da deniz keyfi...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Alize Dinçkök ve sevgilisi Başar Kozanoğlu Bodrum'da denize girdi.
33 yıl sonra İstanbul'da konser

33 yıl sonra aynı stadyumda yeniden sahneye çıkan rock müziğe damga vuran efsane grup Scorpions, Türk bayrağı eşliğinde başladığı gecede "İyi akşamlar İstanbul!" diyerek on binlerce hayranını selamladı.
'Yoko Ono: İçses ve İçyapı' sergisi...

Akbank’ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisinin açılışı özel bir davetle gerçekleşti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.