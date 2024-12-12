Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı

BERNA YILMAZ CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
BERNA YILMAZ CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN OKUNAN SEVİL SABANCI, CANKURTARAN AİLESİ'NE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
EMİNE ÖZİLHAN ZİNCİRLİKUYU'DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.
ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNDE...
İŞ İNSANI ÖMER DİNÇKÖK'DE CANKURTARAN AİLESİ'NE TAZİYELERİNİ İLETTİ.
AYŞEGÜL DİNÇKÖK
İŞ İNSANLARI CİHAN VE ATASAY KAMER ÇOK SEVDİKLERİ ÖZLEM CANKURTARAN'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR.
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞAKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU'DA CANKURTARAN AİLESİ'NE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.
BİLGÜN DERELİ
ÇİĞDEM KAMER
DİLEK TÜRKER
EDA KOSİF
FERYAL GÜLMAN
HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT
İBRAHİM-EMRA ÇARMIKLI
YASEMİN KAMHİ
METİN ŞEN
NİLÜFER BULUT
OSMAN ÇARMIKLI
SELMA TÜRKEŞ
ÖZNUR YAKIN
SELİM KOSİF
REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN
LARA TÜRKER ÜNSAL
SİTARE AKDİLEK, MEHMET HANİF
ZEYNEP ÇARMIKLI
ZEYNEP GERMEN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
ÖZLEM CANKURTARAN
ÖZLEM CANKURTARAN
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