Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı

"Modern tıbbın filozofu" olarak bilinen ve hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham olan Dr. Özlem Cankurtaran, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 12 Aralık 2024 Perşembe

BERNA YILMAZ CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

ÜZÜNTÜSÜ YÜZÜNDEN OKUNAN SEVİL SABANCI, CANKURTARAN AİLESİ'NE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

EMİNE ÖZİLHAN ZİNCİRLİKUYU'DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNE KATILDI.

ASUMAN-HÜSNÜ GÜRELİ ÇİFTİ CENAZE TÖRENİNDE...

İŞ İNSANI ÖMER DİNÇKÖK'DE CANKURTARAN AİLESİ'NE TAZİYELERİNİ İLETTİ.

AYŞEGÜL DİNÇKÖK

İŞ İNSANLARI CİHAN VE ATASAY KAMER ÇOK SEVDİKLERİ ÖZLEM CANKURTARAN'I SON YOLCULUĞUNA UĞURLADILAR.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞAKANI EKREM İMAMOĞLU'NUN EŞİ DİLEK İMAMOĞLU'DA CANKURTARAN AİLESİ'NE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ.

BİLGÜN DERELİ

ÇİĞDEM KAMER

DİLEK TÜRKER

EDA KOSİF

FERYAL GÜLMAN

HÜSAMETTİN-SİMLA BEYAZIT

İBRAHİM-EMRA ÇARMIKLI

YASEMİN KAMHİ

METİN ŞEN

NİLÜFER BULUT

OSMAN ÇARMIKLI

SELMA TÜRKEŞ

ÖZNUR YAKIN

SELİM KOSİF

REYHAN İPEKEL, YASMİN GÜLMAN

LARA TÜRKER ÜNSAL

SİTARE AKDİLEK, MEHMET HANİF

ZEYNEP ÇARMIKLI

ZEYNEP GERMEN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

ÖZLEM CANKURTARAN

ÖZLEM CANKURTARAN

Cankurtaran, son yolculuğuna uğurlandı

"Modern tıbbın filozofu" olarak bilinen ve hayat mücadelesiyle birçok kadına ilham olan Dr. Özlem Cankurtaran, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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