Bu yaz neredeyse tekneden hiç karaya çıkmayan Nazlı Sabancı, yaz aylarında neler yaptığının özetini geçti
Giriş: 29 Ağustos 2024 Perşembe
NAZLI SABANCI, TEKNE POZLARINI BU YAZ SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ PAYLAŞTI
HACI-NAZLI SABANCI'NIN TEKNE TATİLİNDEN BİR ANI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
HACI-NAZLI SABANCI
Sabancı'dan yazın özeti...
Bu yaz neredeyse tekneden hiç karaya çıkmayan Nazlı Sabancı, yaz aylarında neler yaptığının özetini geçti
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