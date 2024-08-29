Sabancı'dan yazın özeti...

Bu yaz neredeyse tekneden hiç karaya çıkmayan Nazlı Sabancı, yaz aylarında neler yaptığının özetini geçti

Giriş: 29 Ağustos 2024 Perşembe

NAZLI SABANCI, TEKNE POZLARINI BU YAZ SOSYAL MEDYADAN SÜREKLİ PAYLAŞTI

HACI-NAZLI SABANCI'NIN TEKNE TATİLİNDEN BİR ANI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Sabancı'dan yazın özeti...

Bu yaz neredeyse tekneden hiç karaya çıkmayan Nazlı Sabancı, yaz aylarında neler yaptığının özetini geçti

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Sabancı'dan yazın özeti...

Bu yaz neredeyse tekneden hiç karaya çıkmayan Nazlı Sabancı, yaz aylarında neler yaptığının özetini geçti
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