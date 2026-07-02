Mezuniyet heyecanı...

Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda ve Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.

Giriş: 02 Temmuz 2026 Perşembe

SELİM-EDA, MELİS KOSİF

SELİM-EDA, MELİS KOSİF

SELİM, MELİS KOSİF

EDA, MELİS KOSİF

MELİS KOSİF

SELİM-EDA, MELİS KOSİF

Mezuniyet heyecanı...

Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda ve Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.

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Mezuniyet heyecanı...

Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda ve Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.
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