Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda ve Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.
Giriş: 02 Temmuz 2026 Perşembe
SELİM-EDA, MELİS KOSİF
SELİM-EDA, MELİS KOSİF
SELİM, MELİS KOSİF
EDA, MELİS KOSİF
MELİS KOSİF
SELİM-EDA, MELİS KOSİF
Mezuniyet heyecanı...
Anne ve baba olarak çocuklarının mezuniyet töreninde büyük bir gurur ve mutluluk yaşayan Eda ve Selim Kosif çifti, törende ailece bir araya gelerek mutluluk pozları verdi.
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