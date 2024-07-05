Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Avrupa'nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle kapılarını açtı.

Giriş: 05 Temmuz 2024 Cuma

PELİN AKIN ÖZALP EŞİ BAVER ÖZALP İLE SERGİDE MİSAFİRLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ.

DALİA, İZZET VE ROKSİ GARİH SERGİDE BİR ARAYA GELDİ.

ROKSİ-İZZET GARİH

İŞ İNSANI NEDİM KEÇELİ VE EŞİ GAMZE KEÇELİ ÇİFTİ BİRLİKTE SERGİYİ ZİYARET ETTİ.

MELİSA TAPAN

DALİA GARİH

MERT-İDİL FIRAT

PERVİN ERSOY

SERAP, LARA SARI

FEYZA KALAYCIOĞLU, İRFAN KARAKAŞ, İLKNUR SOYDAŞ

Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...

Avrupa'nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle kapılarını açtı.

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