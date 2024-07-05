DALİA, İZZET VE ROKSİ GARİH SERGİDE BİR ARAYA GELDİ.
ROKSİ-İZZET GARİH
İŞ İNSANI NEDİM KEÇELİ VE EŞİ GAMZE KEÇELİ ÇİFTİ BİRLİKTE SERGİYİ ZİYARET ETTİ.
MELİSA TAPAN
DALİA GARİH
MERT-İDİL FIRAT
PERVİN ERSOY
SERAP, LARA SARI
FEYZA KALAYCIOĞLU, İRFAN KARAKAŞ, İLKNUR SOYDAŞ
Thaddaeus Ropac’dan ‘Persona’ sergisi...
Avrupa'nın önde gelen galerilerinden Thaddaeus Ropac işbirliğiyle hayat geçirdiği "Persona" sergisiyle kapılarını açtı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.