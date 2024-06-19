DERİN MERMERCİ, SAKİN KALAN İSTANBUL'UN TADINI BÖYLE ÇIKARDI
HAKAN SABANCI, ALMANYA'DA TÜRKİYE - GÜRCİSTAN MAÇINI İZLEDİ
Bayramda kim, nerede?
Uzun Kurban Bayramı tatilinde iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler, tatillerini farklı adreslerde geçiriyor
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