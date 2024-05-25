Seçim heyecanı...

İş, spor ve siyaset dünyasından birçok isim Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşadılar.

Giriş: 25 Mayıs 2024 Cumartesi

DURSUN ÖZBEK

HATİCE-FARUK SÜREN

ALİ DÜRÜST

SÜHEYL BATUM

ADNAN POLAT

RAİF, BURAK, LEYLA ELMAS

CEFİ KAMHİ

VEDAT, EROL TEZMAN

ERDİNÇ ACAR

BİLGÜN DERELİ

MENŞURE, NESLİHAN ÖZBEK

MERVE, ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL

HALUK ULUSOY

HÜLYA ELTEMUR

BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU

MEHMET CANSUN

TEMEL AYGÜN

Seçim heyecanı...

İş, spor ve siyaset dünyasından birçok isim Galatasaray Kulübünün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda seçim heyecanı yaşadılar.

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