Seçim heyecanı...

DURSUN ÖZBEK
DURSUN ÖZBEK
HATİCE-FARUK SÜREN
ALİ DÜRÜST
SÜHEYL BATUM
ADNAN POLAT
RAİF, BURAK, LEYLA ELMAS
CEFİ KAMHİ
VEDAT, EROL TEZMAN
ERDİNÇ ACAR
BİLGÜN DERELİ
MENŞURE, NESLİHAN ÖZBEK
MERVE, ZEYNEP, MİNA ÜSTÜNEL
HALUK ULUSOY
HÜLYA ELTEMUR
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
MEHMET CANSUN
TEMEL AYGÜN
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