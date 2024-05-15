“Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek”

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek" sloganıyla başladı.

Giriş: 15 Mayıs 2024 Çarşamba

HÜLYA ELTEMUR KADINLAR İÇİN İŞ BAŞINDA...

NAZLI KEÇELİ ANNESİ NİLGÜN KEÇELİ İLE BİRLİKTE TOG İÇİN ALIŞVERİŞ YAPTI.

ZEYNEP ÜSTÜNEL TOG'UN DÜZENLEDİĞİ FESTİVALDE YER ALDI

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN DA TOG İÇİN KURDUĞU STANDINDAYDI...

LARA TÜRKER ÜNSAL

NİL BENTÜRK UYGUNER

ASLI PAMİR

PARİS BIÇAKÇI

GENEL

GENEL

GENEL

GENEL

“Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek”

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek" sloganıyla başladı.

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“Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek”

Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl “Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek” sloganıyla başladı.
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