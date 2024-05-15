Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek" sloganıyla başladı.
ZEYNEP ÜSTÜNEL TOG'UN DÜZENLEDİĞİ FESTİVALDE YER ALDI
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN DA TOG İÇİN KURDUĞU STANDINDAYDI...
LARA TÜRKER ÜNSAL
NİL BENTÜRK UYGUNER
ASLI PAMİR
PARİS BIÇAKÇI
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
“Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek”
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Kadınlar Güçlendikçe, Dünya Değişecek" sloganıyla başladı.
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