İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için ses sanatçısı Salman Tin ile kamera karşına geçti.
Giriş: 28 Mart 2024 Perşembe
ELİF DÜRÜST'ÜN YENİ KONUĞU SALMAN TİN OLDU.
ELİF DÜRÜST, SALMAN TİN
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
ELİF DÜRÜST
Dürüst'le 'Sanatın Ruhu'...
İnternet üzerinden sanatla ilgili bir program yapan Elif Dürüst, yeni bölüm için ses sanatçısı Salman Tin ile kamera karşına geçti.
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