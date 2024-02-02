Brad Pitt, Tarantino'nun filminde başrol oynayacak
Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı iddia edilen 'The Movie Critic' adlı filmde başrol oynayacağı iddia edildi.
Giriş: 02 Şubat 2024 Cuma
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT, QUENTIN TARANTINO
BRAD PITT
Brad Pitt, Tarantino'nun filminde başrol oynayacak
Brad Pitt, Quentin Tarantino'nun son filmi olacağı iddia edilen 'The Movie Critic' adlı filmde başrol oynayacağı iddia edildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.