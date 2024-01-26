Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti

Giriş: 26 Ocak 2024 Cuma

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

JENNIFER LOPEZ

Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Siyah tercihler...

Aylin Tahincioğlu
Kusursuz kombinler...

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Paris Moda Haftası'nda JLO rüzgarı

Jennifer Lopez, her zaman olduğu gibi Paris Moda Haftası'nda da iddiasını ortaya koydu. JLO, derin göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri yine üzerine çekti
Tatilde buluştular...

Sömestr tatilini fırsat bilen iş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, dünyaca ünlü gözde tatil merkezlerindeler.
Yeni yaşını dostlarıyla kutladı

Maldivler'de yaptığı tatille gündem olan Yasemin Özilhan yeni yaşını dostlarıyla bir araya gelerek kutladı.
Uludağ'da kayak keyfi...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Aslışah Alkoçlar Demirağ, Beyza Uyanoğlu ve Neslişah Alkoçlar Düzyatan sömestr tatilini Uludağ'da değerlendirdi.
Ekşioğlu:'Tamamen iyileştim'

Geçtiğimiz yıl pankreas kanseri teşhisi konan ve geçen mayısta da tedavi süreci sona erip iyileşen cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Tansa Ekşioğlu Bebek'te objektiflere yansıdı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.