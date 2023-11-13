Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.
Giriş: 13 Kasım 2023 Pazartesi
NEJDET VE EMEL AYAYDIN ÇİFTİ KIZLARI YAĞMUR'U LONDRA'DA ZİYARET ETTİLER.
NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN
İŞ İNSANI METE VARDAR KIZI İLE BİRLİKTE İTALYA'DAYDI.
MAYLA VE MELİNA KOSİF ANNELERİ MELDA KOSİF İLE BİRLİKTE PARİS'TE...
SİNAN-MELDA, MAYLA, MELİNA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
SİNAN-MELDA KOSİF
Sömestr tatilcileri!
Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.
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