Sömestr tatilcileri!

Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

Giriş: 13 Kasım 2023 Pazartesi

NEJDET VE EMEL AYAYDIN ÇİFTİ KIZLARI YAĞMUR'U LONDRA'DA ZİYARET ETTİLER.

NEJDET-EMEL, YAĞMUR AYAYDIN

İŞ İNSANI METE VARDAR KIZI İLE BİRLİKTE İTALYA'DAYDI.

MAYLA VE MELİNA KOSİF ANNELERİ MELDA KOSİF İLE BİRLİKTE PARİS'TE...

SİNAN-MELDA, MAYLA, MELİNA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

SİNAN-MELDA KOSİF

Sömestr tatilcileri!

Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Kusursuz kombinler...

Sanem Tezman

Stiliyle göz dolduruyor

Ümit Boyner
Farklı ve bakımlı...

Berrin Zorlu
Hanif’den 'Halkın Sanatı' sergisi...

Moda tasarımcısı Dilek Hanif, hayata geçirdiği 'Halkın Sanatı' sergisini, özel bir etkinlikle sundu.
Sömestr tatilcileri!

Sömestr haftasını değerlendiren iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler, Paris, Londra ve İtalya'da tatilin keyfini çıkarıyor.
Çocuklarla caddelerde...

Ekin-Polat Gülman çifti hafta sonu caddelerde çocuklarıyla doyasıya eğlendiler.
Koç Bebek'te...

Caroline Koç, önceki gün Bebek caddelerinde Ht Kulüp objektiflerine yansıdı.
Sabancılar'ın Londra turu...

İş insanı Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı çifti, bebekleri Arzu Alara Sabancı ile birlikte Londra'da tatil yaptı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.