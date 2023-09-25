Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Kamer, nişanlısı Chiara de Rocchi ile dünyaevine girdi.

Giriş: 25 Eylül 2023 Pazartesi

GENÇ İŞ İNSANI ATASAY KAMER NİŞANLISI CHIARA DE ROCCHI İLE DÜNYAEVİNE GİRDİ.

ATASAY KAMER-CHIARA DE ROCCHI

ÇİĞDEM, ATASAY-CHIARA DE ROCCHI, CİHAN KAMER AİLECE POZ VERDİ

ÇİĞDEM, ATASAY-CHIARA DE ROCCHI, CİHAN KAMER

SİMAY, ÇİĞDEM, ATASAY-CHIARA DE ROCCHI, CİHAN KAMER

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER VE CHIARA DE ROCCHI, YAKIN DOSTLARI EDA KOSİF VE ASLI GÜMÜŞEL İLE EĞLENDİ

ÖZNUR-BURAK YAKIN ÇİFTİ MUTLU GÜNLERİNDE ATASAY KAMER VE CHIARA DE ROCCHI'Yİ YALNIZ BIRAKMADI

ÇİĞDEM KAMER, ÖZNUR YAKIN

ÖZNUR YAKIN, ASLI GÜMÜŞEL

ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI'YE HELİKOPTERDE EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ...

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER- CHIARA DE ROCCHI

Kamerler'in mutlu günü!

Genç iş insanı Atasay Kamer, nişanlısı Chiara de Rocchi ile dünyaevine girdi.

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