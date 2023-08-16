Bodrum’da sanat buluşması

Sanat tutkunları "Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisinde bir araya geldi.

Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba

ARTKOLİK KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ VE ÖMÜR TAN DAVETLİLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER

İŞ İNSANI PELİN AKIN ÖZALP VE BERRİN YOLERİ SERGİDE BİR ARAYA GELDİ

ASLIŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ KAAN DEMİRAĞ BODRUM'DAKİ TATİLLERİNE ARA VEREREK SERGİ DAVETİNE KATILDILAR

İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BİRLİKTE SERGİDE...

BİLGE KURU, NAZLI EREN VE PERVİN ERSOY İLE OĞLU MEHMET REŞAT ERSOY SERGİDE ESERLERİ İNCELEDİLER

ERDAL VE BELKIS AKSOY ÇİFTİ DE DAVETTEYDİ...

AYNUR ÖZDERİCİ, GİZEM SABANCI

GENEL

GENEL

Bodrum’da sanat buluşması

Sanat tutkunları "Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisinde bir araya geldi.

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Bodrum’da sanat buluşması

Sanat tutkunları “Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz” sergisinde bir araya geldi.
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