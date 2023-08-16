Sanat tutkunları "Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisinde bir araya geldi.
Giriş: 16 Ağustos 2023 Çarşamba
ARTKOLİK KURUCUSU NAZLI KEÇİLİ VE ÖMÜR TAN DAVETLİLERLE ÖZEL OLARAK İLGİLENDİLER
İŞ İNSANI PELİN AKIN ÖZALP VE BERRİN YOLERİ SERGİDE BİR ARAYA GELDİ
ASLIŞAH ALKOÇLAR VE EŞİ KAAN DEMİRAĞ BODRUM'DAKİ TATİLLERİNE ARA VEREREK SERGİ DAVETİNE KATILDILAR
İŞ İNSANI NEJDET AYAYDIN EŞİ EMEL AYAYDIN İLE BİRLİKTE SERGİDE...
BİLGE KURU, NAZLI EREN VE PERVİN ERSOY İLE OĞLU MEHMET REŞAT ERSOY SERGİDE ESERLERİ İNCELEDİLER
ERDAL VE BELKIS AKSOY ÇİFTİ DE DAVETTEYDİ...
AYNUR ÖZDERİCİ, GİZEM SABANCI
GENEL
GENEL
Bodrum’da sanat buluşması
Sanat tutkunları "Kırılma Noktası: Hikâyenin Sonunu Sen Yaz" sergisinde bir araya geldi.
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