Uzun süredir birlikte olan ünlü model Barbara Palvin ve aktör nişanlısı Dylan Sprouse dünya evine girdi.
Giriş: 20 Temmuz 2023 Perşembe
ÜNLÜ MODEL BARBARA PALVIN VE OYUNCU DYLAN SPROUSE DÜNYAEVİNE GİRDİ.
BARBARA PALVIN VE OYUNCU DYLAN SPROUSE İTALYA'DA GELENEKSEL ŞEKİLDE BİRBİRLERİNE EVET DEDİ.
BARBARA PALVIN-OYUNCU DYLAN
BARBARA PALVIN-OYUNCU DYLAN
BARBARA PALVIN-OYUNCU DYLAN
BARBARA PALVIN
BARBARA PALVIN
BARBARA PALVIN-OYUNCU DYLAN
Barbara Palvin ve Dylan Sprouse evlendi
Uzun süredir birlikte olan ünlü model Barbara Palvin ve aktör nişanlısı Dylan Sprouse dünya evine girdi.
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