Hoş geldin 'Loe Cem' bebek

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş: 10 Temmuz 2023 Pazartesi

CAN HAKKO VE DENİZ AKTAŞ ÇİFTİ İLK ÇOCUKLARI LEO CEM'İ DÜN AKŞAM KUCAKLARINA ALDILAR.

GENEL

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO, BETTINA MACHLER, KERİM-PİA HAKKO YEŞİL

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO, BETTINA MACHLER, KERİM-PİA HAKKO YEŞİL

CAN HAKKO VE DENİZ AKTAŞ ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ YIL BOLU'DA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO

Hoş geldin 'Loe Cem' bebek

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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Hoş geldin 'Loe Cem' bebek

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

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