CAN HAKKO VE DENİZ AKTAŞ ÇİFTİ GEÇTİĞİMİZ YIL BOLU'DA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
CAN-DENİZ AKTAŞ HAKKO
Hoş geldin 'Loe Cem' bebek
Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş çifti bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
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