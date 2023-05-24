Eşi Burcu Hanif'i 3.5 ay önce kanserden kaybeden iş insanı Mehmet Hanif, Sitare Akdilek ile yeni bir aşka yelken açtı.
Giriş: 24 Mayıs 2023 Çarşamba
MEHMET HANİF
MEHMET HANİF
MEHMET HANİF
SİTARE AKDİLEK
SİTARE AKDİLEK
SİTARE AKDİLEK
SİTARE AKDİLEK
SİTARE AKDİLEK
MEHMET-BURCU HANİF
MEHMET-BURCU HANİF
MEHMET-BURCU HANİF
MEHMET-BURCU HANİF
"Arkadaşlığımız aşka dönüştü"
Eşi Burcu Hanif'i 3.5 ay önce kanserden kaybeden iş insanı Mehmet Hanif, Sitare Akdilek ile yeni bir aşka yelken açtı.
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