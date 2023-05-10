Kosif, annesi için tasarladı...

Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.

Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF, YASEMİN KAMHİ, LARA KAMHİ

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

MELDA KOSİF

Kosif, annesi için tasarladı...

Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.

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Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.
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