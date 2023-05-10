Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.
Giriş: 10 Mayıs 2023 Çarşamba
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF, YASEMİN KAMHİ, LARA KAMHİ
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
MELDA KOSİF
Kosif, annesi için tasarladı...
Melda Kosif, annesi Yasemin Kamhi için bir tasarım hazırlayarak atölyeye girdi.
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