Atasay Kamer Ve Chiara de Rocchi nişanlandı!

Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi ile aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı.

Giriş: 06 Mayıs 2023 Cumartesi

ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI

ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI

Atasay Kamer Ve Chiara de Rocchi nişanlandı!

Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi ile aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı.

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