Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi ile aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı.
Giriş: 06 Mayıs 2023 Cumartesi
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, SİMAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
ATASAY KAMER, CHIARA DE ROCCHI
Atasay Kamer Ve Chiara de Rocchi nişanlandı!
Genç iş insanı Atasay Kamer, sevgilisi Chiara de Rocchi ile aile arasında düzenledikleri törenle nişanlandı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.