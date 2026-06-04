"Kız neşesi" "Kız neşesi bahar güneşi gibidir" diyen Melda Kosif; Pınar Sabancı, Beren Saat, Ronit Gülcan ve Sanem Tezman gibi yakın dostlarıyla şık bir açık hava davetinde buluştu. Ünlü isimlerin kahkahalarla dolu piknik keyfi büyük ilgi gördü.