"Kız neşesi bahar güneşi gibidir" diyen Melda Kosif; Pınar Sabancı, Beren Saat, Ronit Gülcan ve Sanem Tezman gibi yakın dostlarıyla şık bir açık hava davetinde buluştu. Ünlü isimlerin kahkahalarla dolu piknik keyfi büyük ilgi gördü.
"Kız neşesi bahar güneşi gibidir" diyen Melda Kosif; Pınar Sabancı, Beren Saat, Ronit Gülcan ve Sanem Tezman gibi yakın dostlarıyla şık bir açık hava davetinde buluştu. Ünlü isimlerin kahkahalarla dolu piknik keyfi büyük ilgi gördü.
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