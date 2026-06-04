Amerikan lüks sofra ve yaşam stili markası Türkiye'deki ilk özel davetini Bebek'te gerçekleştirdi.
Giriş: 04 Haziran 2026 Perşembe
NESLİHAN TORUN KAYA, PERVİN ERSOY, BERRİN AK
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU
TUĞÇE EYİLİK, BERRİN AK
BİLGE KURU, BERRİN AK
TUĞÇE PEKSAYAR
GENEL
GENEL
Sanat ve zarafet aynı masada buluştu
Amerikan lüks sofra ve yaşam stili markası Türkiye'deki ilk özel davetini Bebek'te gerçekleştirdi.
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