Hanımların cadde turu...

Oscar'ın ardından parti!

95. Oscar Ödül Töreni her sene olduğu gibi bu sene de birbirinden onlarca ünlüyü misafir etti. Törenin sonrasında ise Vanity Fair'in gelenekselleşen partisi sinema, müzik ve moda dünyasının ünlülerini bir araya getirdi.